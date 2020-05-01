Госбюджет за январь-апрель выполнен с дефицитом в 23,5 миллиарда – Минфин

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По итогам января-апреля 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета.
Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
За январь-апрель 2020 года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений. Так, по оперативным данным Государственной казначейской службы, расходы по общему фонду государственного бюджета за 4 месяца 2020 года составляли 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-апрель 2020 года составили 108 млрд грн, или 84,1% от запланированных на этот период.
Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 73,8 млрд грн (97% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте – 41,3 млрд грн (1,2 млрд долл. США и 0,3 млрд евро). Из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% от плана), в том числе 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.
При этом платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2020 года составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), платежи по обслуживанию – 41,1 млрд грн (94,2% плана).
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