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Минздрав опубликовал правила посещения парков

Минздрав опубликовал правила посещения парков

В Украине с 11 мая в рамках ослабления карантинных мер, в парках будут разрешены с ограничениями зоны отдыха и занятия спортом. Об этом говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения.

Так, в парках и скверах должны быть обустроены туалеты и зоны с наличием жидкого мыла и антисептиков на входе в зону отдыха. Запрещено проведение организационных мероприятий, а также работа аттракционов.

При этом посетители имеют право:

  • пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более 3 человек;
  • использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащего социального дистанцирования и правил, установленных администрацией.

Напомним, 4 мая Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом ослабление карантинных ограничений начнется уже с 11 числа. Тогда будут открыты парки и скверы, работа парикмахерских и салонов красоты, точки продажи непродовольственных товаров, разрешат работу летних площадок, а также работу общепитов на “вынос”.

По материалам РБК-Украина
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