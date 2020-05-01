Минздрав опубликовал правила посещения парков

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В Украине с 11 мая в рамках ослабления карантинных мер, в парках будут разрешены с ограничениями зоны отдыха и занятия спортом. Об этом говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения.
Так, в парках и скверах должны быть обустроены туалеты и зоны с наличием жидкого мыла и антисептиков на входе в зону отдыха. Запрещено проведение организационных мероприятий, а также работа аттракционов.
При этом посетители имеют право:
Напомним, 4 мая Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом ослабление карантинных ограничений начнется уже с 11 числа. Тогда будут открыты парки и скверы, работа парикмахерских и салонов красоты, точки продажи непродовольственных товаров, разрешат работу летних площадок, а также работу общепитов на “вынос”.
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