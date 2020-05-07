Vivo выпустит свои первые умные часы (схема)

Vivo работает над своими первыми умными часами. Хотя дата их выпуска неизвестна, уже можно получить представление о том, как выглядит новинка, благодаря изображениям с патента.

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Согласно изображениям, первые умные часы Vivo могут получить круглый дисплей с тахометром вокруг лицевой панели. На правой стороне часов находятся две кнопки, а на левой части какие-либо элементы управления отсутствуют. На задней панели Vivo Watch располагается датчик, который будет мониторить сердечный ритм, а также два контакта, которые могут использоваться для зарядки.



Фото: ITsider

Vivo Watch должны получить быстросъемные ремешки, поэтому ожидается, что Vivo выпустит их официально из различных материалов. Других сведений о функциях и параметрах, таких как размер экрана и прочее, пока нет.

Когда гаджет представят – точно неизвестно.



Фото: ITsider