Vivo выпустит свои первые умные часы (схема)

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Vivo работает над своими первыми умными часами. Хотя дата их выпуска неизвестна, уже можно получить представление о том, как выглядит новинка, благодаря изображениям с патента.
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Согласно изображениям, первые умные часы Vivo могут получить круглый дисплей с тахометром вокруг лицевой панели. На правой стороне часов находятся две кнопки, а на левой части какие-либо элементы управления отсутствуют. На задней панели Vivo Watch располагается датчик, который будет мониторить сердечный ритм, а также два контакта, которые могут использоваться для зарядки.
Фото: ITsider
Vivo Watch должны получить быстросъемные ремешки, поэтому ожидается, что Vivo выпустит их официально из различных материалов. Других сведений о функциях и параметрах, таких как размер экрана и прочее, пока нет.
Когда гаджет представят – точно неизвестно.
Фото: ITsider
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