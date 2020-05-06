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Mazda готовится изменить статус кроссовера СX-5

Mazda готовится изменить статус кроссовера СX-5

В японской компании собираются серьезно трансформировать модельный ряд. Первые шаги к изменениям уже начали с выпуска Mazda CX-30, а за ним последуют изменения седана Mazda6.

В Mazda сообщили, что планируют разделить модельный ряд бренда на два подразделения: Large Architecture и Small Architecture. Последняя будет в основном состоять из электромобилей и компактных моделей с поперечно установленными моторами, а вот более дорогая серия получит продольное расположение двигателей, а ее участники будут претендовать на принадлежность к премиум-сегменту.

Первым, кого коснется разделение, станет «шестерка», появление которой анонсируют к 2022 году. А теперь прошел слух о том, что классическую компоновку двигателя получит и популярный кроссовер CX-50, который придет на смену нынешнему CX-5, как сообщает испанское издание Coche Spias. Новый индекс японцы уже зарегистрировали в Европе еще в прошлом году.

Исходя из планов, кроссовер станет длиннее нынешнего и дорастет до класса Mercedes-Benz GLC. Под капотом расположат рядные шестицилиндровые моторы с отдачей в районе 285 л.с. представленные Skyactiv-X с компрессором и 48-вольтовым стартер-генератором, а также турбодизельный Skyactiv-D объемом 3,3 литров. В предложении будут и менее яркие четырехцилиндровые двигатели Skyactiv-G 2.5, Skyactiv-D 2.2 (190 л.с.).

Появление же кроссовера пока не подтверждено компанией, но ожидать его раньше 2022 года точно не стоит.

По материалам autonews.ua
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