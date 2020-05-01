Украинский рынок электрокаров за месяц упал в 11 раз

В апреле 2020 года украинскую регистрацию получили 38 электромобилей, что в 11 раз меньше, чем в марте этого же года, а по сравнению с апрелем 2019 года – в 14 раз.

Об этом сообщает Укравтопром.

“Украинский парк электромобилей в апреле пополнили 38 новых машин, сообщает Укравтопром. По сравнению с прошлогодним результатом регистрации автомобилей, работающих исключительно на электротяге, упали в 14 раз, а относительно мартовского показателя этого года – почти в 11 раз”, – говорится в сообщении.

Причина. Из-за карантина сервисные центры МВД не принимают документы на оформление покупки подержанных машин, а именно подержанные авто всегда составляли львиную часть украинского рынка электромобилей.

ТОП электрокаров апреля:

бестселлером среди зарегистрированных в апреле электромобилей стал Audi E-Tron, этот электрический кроссовер выбрали 10 автомобилистов;

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на втором месте по популярности сразу два электрокара – BMW i3 и Porsche Taycan, в активе которых по 7 апрельских регистраций;

по четыре регистрации у Hyundai Ioniq Electric и Jaguar I-Pace, и это третий результат месяца.

Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 1747 автомобилей на электротяге (159 новых и 1588 подержанных).

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