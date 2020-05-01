ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям из Донбасса

С декабря 2019 года по апрель 2020 года ЕС предоставил 123,5 млн гривен в виде субсидий и компенсаций для микро-, малых и средних предприятий на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается в пресс-релизе Представительства ЕС в Украине.

«С начала года программа FinancEast профинансировала почти 70 инвестиционных проектов микро- и малых предприятий. И эта цифра будет расти с помощью гранта, предоставленного Европейским Союзом», – говорит посол ЕС Матти Маасикас, глава Представительства ЕС в Украине.

Что предусматривает программа:

возмещение до 50% стоимости инвестиционных проектов, а именно приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений.

В частности, с начала программы:

«Ощадбанк» предоставил финансирование для реализации 24 инвестиционных проектов в виде кредитов на сумму 66,5 млн гривен, из которых ЕС компенсировал 32 млн гривен;

«ОТП Лизинг» профинансировал 43 инвестиционных проекта на общую сумму 176,5 млн гривен, из которых ЕС компенсировал 91,5 млн гривен;

доля инвестиционных проектов из Луганской области составила 58%, а из Донецкой – 42%.

Справка Finance.ua:

Для реализации программы Европейский Союз выделил грант в размере 9,5 млн евро.

FinancEast стартовала 20 декабря 2019 года и продлится до 2022 года или завершится раньше, если будут использованы все средства.

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