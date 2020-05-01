ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям из Донбасса

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С декабря 2019 года по апрель 2020 года ЕС предоставил 123,5 млн гривен в виде субсидий и компенсаций для микро-, малых и средних предприятий на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщается в пресс-релизе Представительства ЕС в Украине.
«С начала года программа FinancEast профинансировала почти 70 инвестиционных проектов микро- и малых предприятий. И эта цифра будет расти с помощью гранта, предоставленного Европейским Союзом», – говорит посол ЕС Матти Маасикас, глава Представительства ЕС в Украине.
Что предусматривает программа:
В частности, с начала программы:
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