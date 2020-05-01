Правительство привлекло 10 млрд грн под 11% годовых

Министерство финансов Украины по итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа, который состоялся 5 мая, привлекло в государственный бюджет 10,02 миллиарда гривен.

Об этом говорится в результатах аукциона на сайте Минфина.

Облигации выпустили сроком на 3 месяца. Средневзвешенный уровень доходности составил 11,26% годовых.

Минфин 5 мая предложил облигации только одного вида, хотя обычно предлагает инвесторам выбор по срокам обращения ценных бумаг или по валюте.

Этот заем правительства стал вторым после длительного перерыва. 28 апреля правительство продало облигации на общую сумму 9,83 миллиарда гривен. В течение 4 недель до этого Минфин отменял аукционы по продаже облигаций. Отмена аукционов связана с нестабильной ситуацией на финансовых рынках и оттоком инвестиций из активов развивающихся стран, в частности из Украины.

До этого последний аукцион по продаже государственных облигаций состоялся 24 марта. Тогда в бюджет привлекли 801,6 миллиона долларов и 75,7 миллиона евро. Деньги привлекли на относительно короткий промежуток времени: долларовые облигации на 85 дней, а в евро – на 414 дней.