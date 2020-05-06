В ЕС не исключают возобновления внутреннего туризма летом

В Евросоюзе не исключают открытия некоторых районов ЕС для летнего отдыха в рамках ослабления карантина. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире французского радио France Info.

При этом он добавил, что в руководстве ЕС “делают все возможное”, чтобы европейцы смогли путешествовать уже этим летом.

“Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие – нет”, – отметил еврокомиссар.

Он также указал на различия в развитии пандемии в разных регионах.

“Границы пандемии не совпадают с границами стран”, – добавил Бретон.

Он также вновь призвал оказать содействие туристической отрасли в преодолении кризиса, подчеркнув, что финансовая помощь должна оказываться в виде грантов, а не займов.