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Выжить на карантине: финансовые советы

Выжить на карантине: финансовые советы

Когда семейные доходы стремительно снижаются, нужно правильно распределять и экономить деньги. В условиях жесткого карантина большинство опрошенных (57%) смогут финансово продержаться не более четырех недель.

Об этом говорится в исследовании компании «Градус».

“Время не просто сокращать расходы, а полностью пересмотреть их. Надо все умножить на ноль и написать на чистом листке то, без чего не можете жить,” – советует финансовый директор Work.ua Алексей Степченков.

Эксперты предлагают киевлянам тратить средства только на продукты и лекарства, тарифы мобильных операторов и кабельных провайдеров (оформить простые пакеты или вообще отказаться).

Если поблизости есть несколько супермаркетов, целесообразно проанализировать их цены на товары. В случае необходимости можно отказаться от курения, алкогольных напитков и сладостей.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Вечірній Київ
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