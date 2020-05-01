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В Киеве открыли три рынка

В Киеве открыли три рынка

Сегодня в Киеве уже открылись три рынка – “Демеевский”, “Маяк” и “Базар на Лесной”. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

Мэр отметил, что Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям.

Сегодня открыли три рынка, а завтра еще два откроют – “Печерский” и “Владимирский”.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области после разрешения правительства возобновили работу более 150 продовольственных рынков. Рынки будут инспектировать представители Госпродпотребслужбы, а в случае выявления нарушений работа рынков может быть приостановлена.

По материалам РБК-Украина
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