Windows 10X сначала появится на ноутбуках

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Задержки, связанные с кризисом в области здравоохранения во всем мире, отодвинули запуск Surface Neo и других ПК с двумя экранами. Устройства Windows с двумя экранами, по-видимому, не обсуждаются в 2020 году, и Microsoft заявляет, что нашла новый дом для своей модульной Windows 10X.
Разработка Windows 10X для традиционных раскладушек и двойных в настоящее время является приоритетом. Глава подразделения Панос Панай объясняет сдвиг как способ удовлетворения спроса клиентов. Microsoft сотрудничает с OEM-производителями, чтобы поставлять ноутбуки с Windows 10X, но пока не ясно, когда операционка появится на существующем и новом оборудовании.
Windows 10X может стать заменой Windows 10S на недорогих одноэкранных гаджетах, и Microsoft по-прежнему будет ориентироваться на Windows 10 для опытных пользователей, геймеров и рабочих станций.
Windows 10X не является заменой Windows, которую мы используем в настоящее время. В ОС можно запускать только надежные приложения, а также нельзя настраивать реестр или изменять системные файлы.
Модульная ОС запускает Win32, UWP и PWA в собственном виртуализированном контейнере, защищая ОС и ваши данные.
Благодаря поддержке одноэкранных устройств Microsoft наконец-то смогла позиционировать Windows 10X как конкурента Chrome OS, что изначально предполагалось, когда Windows 10 S была выпущена. Microsoft не поделилась никакой информацией о том, когда мы можем ожидать запуска Windows 10X, но она могла быть отложена после первоначального выпуска в декабре из-за проблем во всем мире.
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