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Lenovo хочет выпустить игровой смартфон с необычной камерой (фото)

Lenovo готовит к выпуску свой первый в мире игровой смартфон на Android под брендом Legion Gaming.

Портал XDA Developers получил несколько неизданных видео-тизеров, которые демонстрируют вероятный дизайн будущего игрового телефона Legion, и также подробный набор спецификаций для этих тизеров.

Смартфон Legion Gaming

В конце декабря 2019 года Lenovo создала новую учетную запись под названием “Legion Gaming Phone” на китайской социальной платформе Weibo. Спустя полтора месяца Lenovo официально представила первый смартфон под своим игровым брендом Legion. Компания загрузила плакат, объявляющий о том, что этот будущий смартфон будет работать на Snapdragon 865, самой качественной SoC Qualcomm для мобильных устройств.

Затем, 3 марта, генеральный директор Lenovo China Mobile Чэнь Цзинь сказал, что игровой смартфон Legion будет иметь “разрушительную новую архитектуру”, чтобы решить две болевые точки, с которыми сталкиваются мобильные геймеры: разные температуры поверхности слева и справа устройства и снижение скорости зарядки при игре. Но из-за COVID-19 интенсивность новостей о телефоне упала.

Смартфон Legion Gaming

По материалам bigmir.net
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