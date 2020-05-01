Tesla намерена стать поставщиком электроэнергии в Великобритании

Компания Tesla подала заявку на получение лицензии, позволяющей осуществлять поставки электроэнергии на территории Великобритании. Это означает, что в будущем технология аккумуляторного хранения энергии Powerpack может стать доступна в Великобритании, как это уже было сделано ранее в Австралии.

Кроме того, Tesla может предложить использование платформы Autobidder, которая позволит поставщикам энергии, добываемой из возобновляемых источников, объединяться и вести совместный бизнес.

На данном этапе компания не раскрывает своих планов относительно строительства крупномасштабной станции Powerpack в стране, но технология хранения энергии в литий-ионных аккумуляторах может оказаться полезной в данном регионе. В настоящее время около 40 % потребляемой в Великобритании электроэнергии генерируется из возобновляемых источников, в том числе солнца и ветра. Технология Tesla может способствовать сглаживанию разрывов в генерации в облачные и безветренные дни, уменьшая уровень загрязнения окружающей среды и снижая затраты потребителей. Tesla уже создала несколько установок Powerpack в Великобритании, но ничего сравнимого по масштабам с австралийской станцией пока построено не было.

Tesla также может планировать развёртывание новой платформы Autobidder в Великобритании. Платформа объединяет в себе технологии машинного обучения и облачную платформу компании для оптимизации ресурсов энергосистем, включая аккумуляторы, генерирующие установки и распределительную инфраструктуру.

Представители Tesla пока воздерживаются от комментариев относительно планов развития компании в Великобритании в случае, если она получит лицензию, которая позволит осуществлять поставки электроэнергии.