Nissan сократит свое присутствие в Европе

Nissan Motor Co Ltd (7201.T) сократит свое присутствие в Европе и других регионах, чтобы сосредоточиться на Соединенных Штатах, Китае и Японии в рамках плана, который представляет новое стратегическое направление для автопроизводителя, сообщили Reuters люди, непосредственно знающие этот план.

Об этом пишет Reuters.

«План эксплуатационных показателей» должен быть объявлен 28 мая и выходит за рамки решения проблем, связанных с агрессивным расширением деятельности свергнутого лидера Карлоса Госна.

Погоня за долей рынка, особенно в Соединенных Штатах, привела к резкому дисконтированию и удешевлению бренда. Согласно новому трехлетнему плану, впервые представленному здесь, Nissan стремится восстановить связи с дилерами и обновить линейку, чтобы восстановить ценовую мощь и прибыльность, сообщили Reuters источники.

«Это не просто план сокращения расходов. Мы рационализируем операции, переориентируем наш бизнес на посев семян на будущее», – сказал источник.

План также направлен на снижение конкуренции и расширение сотрудничества с партнерами по альянсу. Nissan последует примеру Mitsubishi Motors Corp (7211.T) в области технологии гибридных электромобилей с подключаемым модулем, причем меньшие по размеру аналоги будут лидировать на азиатских рынках за пределами Китая и Японии. Французская Renault SA (RENA.PA), вероятно, сосредоточится на технологиях электромобилей и Европе.