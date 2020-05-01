Meizu раскрыла ключевые особенности нового флагмана (фото)

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До презентации флагманских смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro остаются считаные дни, в связи с чем компания стала чаще публиковать новые сведения о новинках.
Очередная серия тизеров раскрыла сразу несколько важных особенностей, связанных со звуком, дисплеем и беспроводными модулями.
О наличии NFC в будущем флагмане Meizu рассказал инсайдер Mukul Sharma в своем твиттере. Одной из особенностей смартфона станет наличие Super AMOLED-дисплея Samsung с поддержкой частоты обновления 90 Гц, разработанного специально для Meizu.
Meizu 17 will feature NFC support.#meizu #meizu17 #meizu17Pro pic.twitter.com/gWoDsarXGa— Mukul Sharma (@stufflistings) May 4, 2020
На изображении видно, что в углу раместится маленькое отверстие под фронтальную камеру. Ранее также сообщалось о встроенном сканере отпечатков пальцев.
Фото: 24tv.ua
Другие тизеры указывают на наличие в Meizu 17 чипа NFC для бесконтактной оплаты и стереодинамиков для объемного звучания. Кроме того, сама компания раскрыла ассортимент расцветок, в которых будет доступна новинка: Meizu 17 можно будет приобрести в темно-зеленом, сером и белом цветах.
Фото: 24tv.ua
Флагман Meizu будет построен на базе процессора Snapdragon 865, получит поддержку Wi-Fi 6 и быстрой 30-ваттной зарядки.
Новинки покажут широкой аудитории уже 8 мая. По предварительным данным стоимость смартфона составит около 569 долларов (почти 16 тысяч гривен) на китайском рынке.
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