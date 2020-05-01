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Апрельский рынок авто для бизнеса снизился: ТОП-5 популярных

Апрельский рынок авто для бизнеса снизился: ТОП-5 популярных

По итогам апреля в Украине существенно снизились продажи коммерческих авто.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

“В апреле на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 519 новых коммерческих автомобилей. По сравнению с прошлым годом апрельские регистрации грузовых и спец. автомобилей снизились почти на 40 процентов”, – говорится в сообщении.

ТОП-5 продаж коммерческих авто в апреле:

  • чаще всего в отчетном месяце, как и годом ранее, регистрировались автомобили марки Renault, чьи продажи в Украине упали на 37% до 139 шт;
  • Fiat с 55-процентным снижением регистраций закончил месяц с результатом 58 авто;

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  • на третью позицию с десятой поднялся Citroen – 54 машины. К прошлому году апрельские регистрации автомобилей этой марки выросли более чем в 2 раза;
  • на четвертой строчки рейтинга Ford, пополнивший украинский автопарк 44 новыми коммерческими автомобилями (на 18% меньше, чем годом ранее);
  • марка Peugeot реализовала на украинском рынке 36 автомобилей (-22%).

Справка Finance.ua:

  • В условиях карантина сервисные центры МВД проводят регистрацию только тех новых коммерческих автотранспортных средств, которые используются для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры, а именно – для медицинских учреждений, коммунальных хозяйств, фармакологических предприятий и тому подобное.
  • Всего с начала года в Украине было зарегистрировано чуть более 2,6 тыс. новых коммерческих авто, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
  • В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авто или почти в 2 раза меньше, чем годом ранее.

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По материалам Finance.UA
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