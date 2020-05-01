Межбанк: давление на гривну увеличится

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Во вторник на валютном рынке ожидается оживление. Эффект первого дня месяца уже отыграл свое. Клиенты определились со своими планами на ближайшее время, скорректировали их с учетом фактора влияния на их бизнес карантина и теперь уже готовы к работе. Это увеличит статистику торгов по нашим расчетам до $210-280 млн при совершении до 540-640 сделок.
Период покупки валюты под репатриацию дивидендов “дочками” иностранных компаний в сочетании с активизацией компаний по их хоздеятельности в начале месяца и наличие у части крупных экспортеров средств от возмещений НДС – увеличит давление на гривну за счет роста спроса на валюту в ближайшее время при достаточно сдержанном предложении.С другой стороны – необходимость выплаты зарплат персоналу за прошлый период и определенный дефицит гривны у большинства компаний – пока страхует нацвалюту.
Спекулянты сегодня продолжат работать в формате “в две стороны”, но при возможности будут готовы и постараться покачать курс подстраиваясь под действия крупных игроков.
НБУ при наличии излишка предложения – выйдет на торги с выкупом доллара в пределах дежурных $20 млн, но если спрос будет превышать – регулятор постарается не тратить резервы и на межбанке не присутствовать.
Определенное оживление вызовет и сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, на котором будут размещаться уже только бумаги на 91 день (ранее чиновники хотели разместить гривневые облигации на 91 и 154 дня). Если в нем захотят поучаствовать нерезиденты – это частично может увеличить предложение валюты на рынке сегодня (сам аукцион) и завтра (расчеты по нему).
По нашим прогнозам коридор по доллару 5 мая на межбанке будет находиться в пределах 26,85-27,15 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,93 / 26,96
евро – 29,42 / 29,45
российский рубль – 0,3577 / 0,3582
Курсы валют на Межбанке
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