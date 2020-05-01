От 7,5% до 9%: НБУ раскрыл все варианты учетной ставки

Нацбанк обнародовал итоги дискуссии членов комитета по монетарной политике относительно уровня учетной ставки от 22 апреля, на основании которых правление НБУ 23 апреля приняло решение снизить учетную ставку с 10% до 8,5% с 24 апреля.

Все члены КМП единогласно высказались за смягчение монетарной политики в апреле с целью поддержания восстановления экономики.

Трое членов КМП выступили за снижение ставки на 100 б.п. до 9%.

По их мнению, инфляционные риски являются умеренными, в то же время риски для макроэкономической стабильности остаются высокими. Поэтому в апреле НБУ следует воздержаться от значительного снижения ставки, а для достижения большего эффекта продолжить смягчение монетарной политики после ослабления карантинных ограничений и подписания соглашения с МВФ.

Двое членов КМП призвали за снижение ставки на 150 б.п. до 8,5%.

По их мнению, сохранение низкого потребительского спроса будет сдерживать рост цен, что позволяет снизить ключевую ставку существеннее для поддержания экономики в условиях карантинных мер, однако агрессивное снижение ставки более, чем на 150 б. п., несет определенные риски. В условиях высокой неопределенности по развитию ситуации низкие гривневые процентные ставки будут подталкивать экономических агентов к поиску альтернативных активов, в частности валютных. Это приведет к росту долларизации экономики и усилит давление на обменный курс гривны, что может иметь длительные негативные последствия для финансовой стабильности.

Четыре члена КМП предлагали снижение на 200 б. п. до 8%.

По их мнению, инфляция, которая на протяжении I квартала была стабильно ниже 3% в годовом измерении, и в дальнейшем будет расти достаточно медленно и скорее всего будет находиться в пределах целевого диапазона 5% +/-1 п.п. в конце года. При таких условиях текущее значение учетной ставки является слишком высоким, следовательно, ее снижение на 2 п. п. является адекватным шагом.

“Центральные банки многих стран перешли к количественному смягчению, поскольку их ключевые ставки близки к нулю. При таких условиях действенность ключевых ставок как инструмента монетарной политики является ограниченной. Зато в Украине ключевая ставка остается высокой, а потому Национальный банк имеет возможность за счет ее более агрессивного снижения предоставить стимул, необходимый экономике для прохождения карантина и последующего восстановления экономической активности”, – отмечено в итогах дискуссии.

Один член КМП высказался за снижение ставки на 250 б.п. до 7,5%.

Он подчеркнул, что инфляция на конец года составит 6%, а низкая инфляция в Украине и значительные дефляционные риски в мировой экономике дают возможность активнее снижать ключевую ставку.

Во время пересмотра прогнозной траектории учетной ставки позиции членов КМП не были единодушными: двое членов КМП ожидали дальнейшего снижения учетной ставки до 7% к концу года; трое членов советовали остановиться на 8%; по мнению пяти членов КМП, более существенное снижение инфляционного давления, чем предусмотрено прогнозом, создает оперативный простор для более решительного снижения ключевой ставки. Один из них ожидает снижения до 6,5%, остальные – до 6% в 2020 году.