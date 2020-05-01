От 7,5% до 9%: НБУ раскрыл все варианты учетной ставки

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Нацбанк обнародовал итоги дискуссии членов комитета по монетарной политике относительно уровня учетной ставки от 22 апреля, на основании которых правление НБУ 23 апреля приняло решение снизить учетную ставку с 10% до 8,5% с 24 апреля.
Все члены КМП единогласно высказались за смягчение монетарной политики в апреле с целью поддержания восстановления экономики.
Трое членов КМП выступили за снижение ставки на 100 б.п. до 9%.
По их мнению, инфляционные риски являются умеренными, в то же время риски для макроэкономической стабильности остаются высокими. Поэтому в апреле НБУ следует воздержаться от значительного снижения ставки, а для достижения большего эффекта продолжить смягчение монетарной политики после ослабления карантинных ограничений и подписания соглашения с МВФ.
Двое членов КМП призвали за снижение ставки на 150 б.п. до 8,5%.
По их мнению, сохранение низкого потребительского спроса будет сдерживать рост цен, что позволяет снизить ключевую ставку существеннее для поддержания экономики в условиях карантинных мер, однако агрессивное снижение ставки более, чем на 150 б. п., несет определенные риски. В условиях высокой неопределенности по развитию ситуации низкие гривневые процентные ставки будут подталкивать экономических агентов к поиску альтернативных активов, в частности валютных. Это приведет к росту долларизации экономики и усилит давление на обменный курс гривны, что может иметь длительные негативные последствия для финансовой стабильности.
Четыре члена КМП предлагали снижение на 200 б. п. до 8%.
По их мнению, инфляция, которая на протяжении I квартала была стабильно ниже 3% в годовом измерении, и в дальнейшем будет расти достаточно медленно и скорее всего будет находиться в пределах целевого диапазона 5% +/-1 п.п. в конце года. При таких условиях текущее значение учетной ставки является слишком высоким, следовательно, ее снижение на 2 п. п. является адекватным шагом.
“Центральные банки многих стран перешли к количественному смягчению, поскольку их ключевые ставки близки к нулю. При таких условиях действенность ключевых ставок как инструмента монетарной политики является ограниченной. Зато в Украине ключевая ставка остается высокой, а потому Национальный банк имеет возможность за счет ее более агрессивного снижения предоставить стимул, необходимый экономике для прохождения карантина и последующего восстановления экономической активности”, – отмечено в итогах дискуссии.
Один член КМП высказался за снижение ставки на 250 б.п. до 7,5%.
Он подчеркнул, что инфляция на конец года составит 6%, а низкая инфляция в Украине и значительные дефляционные риски в мировой экономике дают возможность активнее снижать ключевую ставку.
Во время пересмотра прогнозной траектории учетной ставки позиции членов КМП не были единодушными: двое членов КМП ожидали дальнейшего снижения учетной ставки до 7% к концу года; трое членов советовали остановиться на 8%; по мнению пяти членов КМП, более существенное снижение инфляционного давления, чем предусмотрено прогнозом, создает оперативный простор для более решительного снижения ключевой ставки. Один из них ожидает снижения до 6,5%, остальные – до 6% в 2020 году.
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