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Без украинцев экономический рост Польши был бы ниже - премьер-министр Польши

Без украинцев экономический рост Польши был бы ниже - премьер-министр Польши

Зафиксированный в Польше на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже без трудоустроенных в этой стране граждан Украины, отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

“Мы помним также о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже. Сегодня украинцы, находящиеся в Польше, не должны волноваться о легальности своего пребывания. Документы, срок действия которых закончился в период состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии, были продлены до 30 дней после его окончания в Польше”, – сказал Моравецкий в статье “Солидарность и амбиция”, опубликованной на сайте “ZN” во вторник.

Он отметил, что сейчас в Польше проживает около миллиона граждан Украины, а, по украинским данным, в связи с пандемией 175 тыс. украинцев решили вернуться на Родину.

“Оставшиеся в Польше часто продолжают работать и передают финансовую поддержку своим семьям в Украине. По данным Всемирного банка, переводы в Украину в 2019 году достигли $16 млрд. Значительная часть этой суммы поступила из Польши. В связи с этим мое правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше”, – подчеркнул премьер.

По материалам Зеркало Недели
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