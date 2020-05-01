Украинским медикам планируют повысить зарплату на 50%

Украинским медикам нужно повысить зарплату уже в этом году не менее чем до 50%.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга.

“Для того чтобы повысить заработные платы 435 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд гривен. Мы будем обращаться к правительству и потом в Верховную Раду относительно изменений в государственный бюджет. Мы считаем, что наши медицинские работники уже в этом году должны получить существенное увеличение заработной платы, не менее чем до 50%”, – заявил министр.

Читайте также: Зеленский призвал Минздрав пересмотреть медицинскую реформу

По его словам, Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году.

Каким образом будут формироваться тарифы:

новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах медицинских услуг;

тарифы, которые по настоящему будут покрывать лечение у украинцев той или иной болезни;

это будет настоящее гарантирование оказания медицинской помощи нашим украинцам.

Справка Finance.ua:

Из бюджета Киева было выделено 900 миллионов гривен на доплаты медицинским работникам.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту освободить от налогообложения зарплаты медиков, которые борются с коронавирусной болезнью.

Ранее Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID -19, что позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, которые работают с такими пациентами.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫