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Украинским медикам планируют повысить зарплату на 50%

Украинским медикам планируют повысить зарплату на 50%

Украинским медикам нужно повысить зарплату уже в этом году не менее чем до 50%.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга.

“Для того чтобы повысить заработные платы 435 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд гривен. Мы будем обращаться к правительству и потом в Верховную Раду относительно изменений в государственный бюджет. Мы считаем, что наши медицинские работники уже в этом году должны получить существенное увеличение заработной платы, не менее чем до 50%”, – заявил министр.

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По его словам, Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году.

Каким образом будут формироваться тарифы:

  • новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах медицинских услуг;
  • тарифы, которые по настоящему будут покрывать лечение у украинцев той или иной болезни;
  • это будет настоящее гарантирование оказания медицинской помощи нашим украинцам.

Справка Finance.ua:

  • Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту освободить от налогообложения зарплаты медиков, которые борются с коронавирусной болезнью.
  • Ранее Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, которые работают с такими пациентами.

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По материалам Finance.UA
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