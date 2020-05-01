Украинским медикам планируют повысить зарплату на 50%

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Украинским медикам нужно повысить зарплату уже в этом году не менее чем до 50%.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга.
“Для того чтобы повысить заработные платы 435 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд гривен. Мы будем обращаться к правительству и потом в Верховную Раду относительно изменений в государственный бюджет. Мы считаем, что наши медицинские работники уже в этом году должны получить существенное увеличение заработной платы, не менее чем до 50%”, – заявил министр.
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По его словам, Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году.
Каким образом будут формироваться тарифы:
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