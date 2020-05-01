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Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D

Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D

Большое количество смертей зараженных коронавирусом в некоторых странах может быть связано с недостатком витамина D.

Об этом говорится в исследовании ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, опубликованном в журнале Research Square.

В частности, исследователи сравнили статистику смертности от COVID-19 со средним уровнем витамина у граждан 20 стран Европы и увидели значительную корреляцию между этими показателями.

Ссылаясь на другие работы, они отмечают, что у жителей Италии в организме в среднем содержится 28 нмоль/л витамина D, у испанцев — 26 нмоль/л. При этом нехватку вещества регистрируют, когда показатель опускается ниже 30 нмоль/л.

Ученые отмечают, что у граждан Скандинавских стран количество витамина D в организме в среднем достигает 45 нмоль/л.

Они также обращают внимание на то, что большое количество смертей зарегистрировано среди пожилых людей. В Швейцарии, говорится в исследовании, уровень витамина D среди тех, кто проживает в домах престарелых, не превышает 23 нмоль/л, а в Италии дефицит вещества наблюдается у 76% женщин старше 70 лет.

Как заключают исследователи, они могли бы рекомендовать прием витамина D для защиты от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что некоторые исследования показали эффективность дополнительного приема витамина D для борьбы с дыхательными инфекциями. ВОЗ добавляет, что его недостаток широко распространен во всем мире.

Известно, что витамин D является иммуномодулятором и усиливает врожденный иммунитет, в частности, повышая защитные свойства слизистых оболочек. В связи с этим дефицит вещества может влиять на состояние иммунной системы.

По материалам Дело
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