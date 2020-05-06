В Украине солнечными панелями пользуются более 24 тысяч домохозяйств

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине более 24 тысяч домохозяйств используют солнечные электростанции, мощность СЭС достигает уже 618 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
“На сегодняшний день уже более 24 тыс. домохозяйств в Украине используют солнечные электростанции и обеспечивают свои потребности в электроэнергии. Общая мощность СЭС в домохозяйствах достигает уже 618 МВт, а суммарный объем вложенных ими средств составляет около 495 млн евро”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в I квартале 2020 года домохозяйства установили более 2100 СЭС общей мощностью 65 МВт. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.
ТОП-5 областей по количеству СЭС частных домохозяйств:
Днепропетровская — 3200;
Тернопольская — более 2200;
Киевская — почти 2000;
Ивано-Франковская — более 1800;
Закарпатская — более 1400.
“В общем, более 24 тыс. СЭС в домохозяйствах позволяют генерировать больше 700 млн кВт*ч экологически чистой электроэнергии в год. Для сравнения такого объема энергии достаточно для около 230 тыс. семей”, — говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что дала Украине зона свободной торговли с ЕС за четыре года (инфографика)Вчера, 21:00 - 1720 15
Выжить на карантине: финансовые советы5 ч. назад - 769 6
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже заграничногоВчера, 21:33 - 5736 6
Украинцы откладывают покупку квартир: будет ли бум после карантинаВчера, 20:01 - 2952 6
Эксперты предрекли скорое падение цен на бензин, и что это сдерживает9 ч. назад - 3382 2
Эксперты объяснили, почему сейчас стоит скупать доллары11 ч. назад - 17182 2
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже заграничногоВчера, 21:33 - 5736 6
Эксперты предрекли скорое падение цен на бензин, и что это сдерживает9 ч. назад - 3382 2
Украинцы откладывают покупку квартир: будет ли бум после карантинаВчера, 20:01 - 2952 6
Где в Киеве самые дешевые квартиры (инфографика)10 ч. назад - 2948
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail OnlineПозавчера, 11:15 - 1324 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 928 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 2704 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 2163 7
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1815 3