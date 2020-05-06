В Украине солнечными панелями пользуются более 24 тысяч домохозяйств

В Украине более 24 тысяч домохозяйств используют солнечные электростанции, мощность СЭС достигает уже 618 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

“На сегодняшний день уже более 24 тыс. домохозяйств в Украине используют солнечные электростанции и обеспечивают свои потребности в электроэнергии. Общая мощность СЭС в домохозяйствах достигает уже 618 МВт, а суммарный объем вложенных ими средств составляет около 495 млн евро”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в I квартале 2020 года домохозяйства установили более 2100 СЭС общей мощностью 65 МВт. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

ТОП-5 областей по количеству СЭС частных домохозяйств:

Днепропетровская — 3200;

Тернопольская — более 2200;

Киевская — почти 2000;

Ивано-Франковская — более 1800;

Закарпатская — более 1400.

“В общем, более 24 тыс. СЭС в домохозяйствах позволяют генерировать больше 700 млн кВт*ч экологически чистой электроэнергии в год. Для сравнения такого объема энергии достаточно для около 230 тыс. семей”, — говорится в сообщении.