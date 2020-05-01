Петрашко объяснил, при каких условиях в Украине возможен экономический рост

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В Украине нужно выдавать предпринимателям кредиты минимум на 400 млрд грн в год, только тогда будет рост экономики от 8 до 10%.
О путях поддержки малого и среднего бизнеса в условиях выхода из экономического кризиса рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.
“Экономические реформы делаются простыми вещами – это доступ и кредитование. То есть, каждый предприниматель должен иметь доступ к кредитованию. Украинская система должна выдавать предпринимателям в год хотя бы на 400 млрд грн, чтобы был рост на 8% – это экономика. Если не будет кредитования, расти экономика 8% или 10% не будет”, – заявил Петрашко.
Он рассказал, что среди шагов поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрен вариант кредитования 5-7-9 для тех предпринимателей, которые уже имеют кредиты в банке.
“Вопрос финансирования, изменение программы 5-7-9, которая уже заработала . Не относительно новых кредитов, а в отношении тех предпринимателей, которые уже имеют кредиты в банках и которые, обратившись в банки, смогут один год не платить вообще проценты. За них будет платить государство, то есть они будут платить вообще ноль. Эта программа рассчитана на портфель где-то 35 млрд грн”, – подчеркнул министр.
Следующая программа на рассмотрении правительства — программа «Новые деньги». По словам чиновника, программа будет быстро имплементирована и предоставит возможность быстро брать новые кредитные ресурсы.
“Отдельное внимание системе Прозорро. У нас странная система, когда 660 млрд грн заказов, которые идут через Прозорро, в том числе на государственные закупки, и нет никакой приоритетности для украинских предпринимателей”, – обратил внимание Петрашко и заверил, что эта важная программа будет очень быстро имплементирована.
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