Зеленский призвал МЗ пересмотреть медицинскую реформу

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Президент Украины Владимир Зеленский призывает Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу.
По его словам, рабочая группа с участием академиков, профессоров и заслуженных врачей Украины проанализировала медицинскую реформу.
“Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки”, – отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 000 медиков и закрыты 332 больницы. При этом почти 1000 больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году.
“Именно поэтому я призываю министра здравоохранения, председателя профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не сворачивание реформы, а ее улучшение”, – подчеркнул Зеленский.
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