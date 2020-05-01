Зеленский призвал МЗ пересмотреть медицинскую реформу

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу.

По его словам, рабочая группа с участием академиков, профессоров и заслуженных врачей Украины проанализировала медицинскую реформу.

“Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки”, – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 000 медиков и закрыты 332 больницы. При этом почти 1000 больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году.

“Именно поэтому я призываю министра здравоохранения, председателя профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не сворачивание реформы, а ее улучшение”, – подчеркнул Зеленский.