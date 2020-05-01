Автопилот Tesla обновился и получил дополнительную опцию. Пока для США

Компания Tesla выпустила обновление для автопилота в своих электромобилях, и теперь они смогут самостоятельно реагировать на сигналы светофора и запрещающие знаки.

Обновления смогут загрузить только электромобили, оснащенные Hardware 3, последней версии бортового компьютера с автопилотом и опциональным пакетом Full Self-Driving Capability.

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Сейчас автопилот находится в бета-режиме, а пользоваться им можно только на территории Соединенных Штатов Америки.

Первые тесты автопилота стартовали в марте текущего года. Система работает следующим образом: электромобиль автоматически замедляется до полной остановки после того, как распознает запрещающий сигнал светофора или дорожный знак. Для того, чтобы автомобиль разогнался до максимальной скорости, водитель должен нажать на рычаг автопилота или прикоснуться к педали акселератора.

Автопроизводитель отметил, что система не сможет работать на всех перекрестках. В частности, на железнодорожных переездах или пешеходных переходах.

Кроме того, в Tesla подчеркнули, что работа системы может работать неполноценно во время дождя, при прямых солнечных лучах и других факторах, затрудняющих распознавание знаков, разметки и сигналов светофора. Однако со временем в компании обещают усовершенствовать систему.