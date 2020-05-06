Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям

Приходя в себя от пандемии, финны, поляки и другие европейцы заявили, что готовы оплатить самолеты, чтобы привезти украинских заробитчан и не сорвать сезонные работы. Польша уже даже возобновила выдачу рабочих виз. Но Украина неожиданно запретила вылеты трудовым мигрантам, которые вернулись домой из-за карантина. Речь идет о 300-400 тысячах человек. Запрет на такие полеты сначала объяснили желанием понять причину выезда, которая ни для кого не является секретом. Позже гастарбайтерам стали предлагать работу на родине и пообещали дешевые кредиты, а от запрета – открестились. Напоследок украинское правительство и вовсе выдвинуло ультиматум европейским работодателям.

По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, сейчас в правительстве готовят единый алгоритм, как собирать пассажиров спецрейсов, проводить медицинский осмотр и организовывать их обсервацию за рубежом.

“Мы не Советский Союз, мы никого не держим за железным занавесом, а пытаемся упорядочить трудоустройство за рубежом. Наша задача – придать процессу зарубежного трудоустройства максимальную организованность. По возможности мы ожидаем централизованного обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших рабочих. То, что украинское правительство может и должно обеспечить – это безопасность граждан, достойные условия их пребывания и безопасное возвращение”, – сказал Пристайко.

Еще одно препятствие на пути к заработкам – расценки частных перевозчиков. Теперь переправить через границу могут только они, конкуренции нет. Поэтому из Харькова в Польшу можно добраться не менее чем за пять тысяч гривен, из Киева – за три, а, например, из Мариуполя – просят все 10.

В Кабмине тем временем говорят, что и сами рассчитывают на украинцев, которые работали за границей. Надеются, что заробитчане теперь останутся на родине, и обещают создать 500 тысяч рабочих мест.

Но сами заробитчане в основном мечтают вернуться обратно в ЕС. Собираются в основном заниматься физическим трудом в сельском хозяйстве, строительстве, переработке пищевых продуктов, упаковке… Туристический бизнес пока на паузе. Зарплаты при этом колеблются от 800 до 1300 евро. И это за низкоквалифицированный труд, в то время как в Украине в регионах платят 6-12 тыс. гривен, то есть 200-400 евро.

Всего за рубежом до карантина работало около 4 млн украинцев. Во время эпидемии домой вернулись 10-15% из них, то есть около полумиллиона. Эксперт рынка труда Андрей Черкасов считает, что как только границы откроются, все они покинут Украину. И даже больше – из-за экономического спада миграция возрастет.

“Из‑за сложной экономической ситуации в стране те, кто хочет уехать, но не уехал, уедут. Процентов на 15‑20% увеличится семейная миграция. Надо дать возможность людям поехать туда, где их ждут, естественно имея гарантии, что их на самом деле ждут. Задерживая заробитчан здесь, мы лишаем свою страну реальных инвестиций. 15,6 млрд – это серьезная доля в ВВП”, – говорит Черкасов.

Но если выезжать начнут целыми семьями с прицелом на постоянное место жительства, поступления от гастарбайтеров больше не будут подпитывать отечественную экономику. А наши предприятия в полной мере ощутят кадровый голод. Возможно поэтому правительство и попыталось затормозить отток работников, закрыв границу. И вместо конкурентных зарплат предложило льготные кредиты на открытие бизнеса.