С начала года иностранные инвесторы вывели из государственного долга Украины $200 млн — Нацбанк

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Остатки облигаций внутреннего государственного займа, которые находятся в инвестиционных портфелях иностранных инвесторов, сократились на 200 миллионов долларов.
Такие данные приводятся в Инфляционном отчете Национального банка Украины.
Отток инвестиций иностранцев из государственных облигаций Украины происходил преимущественно в марте-апреле 2020 года, в то время как в январе и феврале инвестиции иностранцев в государственный долг Украины, наоборот, росли.
Это обусловило то, что в течение марта-апреля ОВГЗ в собственности иностранцев стало на 0,6 миллиарда долларов меньше, хотя с начала года эта сумма составила 200 миллионов долларов.
«Панические настроения, которые охватили мировые финансовые рынки и привели к масштабному оттоку капитала из развивающихся стран, отразились и на функционировании отечественного финансового рынка. Дополнительно эти тенденции были усилены внутренней неопределенностью из-за перестановки в правительстве», — говорится в отчете Нацбанка.
Там констатируют, что ставки по государственному долгу с начала года выросли, что приведет к увеличению расходов государства на обслуживание долгов в будущем. Одновременно спрос на инвестиции в государственный долг Украины с начала карантина сократился.
Приток иностранных инвестиций в облигации государства был одним из ключевых факторов усиления курса гривны в 2019 году.
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