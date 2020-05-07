С начала года иностранные инвесторы вывели из государственного долга Украины $200 млн — Нацбанк

Остатки облигаций внутреннего государственного займа, которые находятся в инвестиционных портфелях иностранных инвесторов, сократились на 200 миллионов долларов.

Такие данные приводятся в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

Отток инвестиций иностранцев из государственных облигаций Украины происходил преимущественно в марте-апреле 2020 года, в то время как в январе и феврале инвестиции иностранцев в государственный долг Украины, наоборот, росли.

Это обусловило то, что в течение марта-апреля ОВГЗ в собственности иностранцев стало на 0,6 миллиарда долларов меньше, хотя с начала года эта сумма составила 200 миллионов долларов.

«Панические настроения, которые охватили мировые финансовые рынки и привели к масштабному оттоку капитала из развивающихся стран, отразились и на функционировании отечественного финансового рынка. Дополнительно эти тенденции были усилены внутренней неопределенностью из-за перестановки в правительстве», — говорится в отчете Нацбанка.

Там констатируют, что ставки по государственному долгу с начала года выросли, что приведет к увеличению расходов государства на обслуживание долгов в будущем. Одновременно спрос на инвестиции в государственный долг Украины с начала карантина сократился.

Приток иностранных инвестиций в облигации государства был одним из ключевых факторов усиления курса гривны в 2019 году.