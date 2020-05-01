Что ждать от курса на этой неделе?

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,7%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,14 грн до 26,96 грн (-0,7%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,07/27,11 до 26,96/26,99 (-0,4%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,05/27,38 до 26,88/27,19 (-0,6%/-0,7%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился на уровне 1,2%.
Первые торги нового месяца не принесли неожиданностей, говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари . В первой половине дня на межбанке курс доллара совсем незначительно рос. На наличном рынке движение было разнонаправленным: скромный рост курса продажи с одновременным столь же скромным курсом покупки.
По прогнозам эксперта, в ближайшее время «американец» останется вблизи отметки 27 грн, с умеренной тенденцией к снижению и стабилизацией чуть ниже этого круглого уровня.
“На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках – 26,7/27,0 грн”, – прогнозирует Иосуб.
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