Протест под КГГА: Кличко разрешил продавать «кофе с собой»

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Представители малого бизнеса, которые работают в сфере мобильного питания, 4 мая протестовали под зданием Киевской городской государственной администрации, требуя разрешить им продавать «кофе с собой».
Об этом с места события сообщил журналист hromadske, указав, что под зданием примерно сотня людей, ситуацию контролируют правоохранители.
«Сейчас здесь представители тех предприятий, которые работают в сфере мобильного питания. То есть кофе в пакетах «на вынос» через окошко», — рассказал один из митингующих Алексей Бусаев.
Он пояснил, что в решении Кабинета Министров о карантинных мероприятиях прописали и запрет работы заведений мобильного питания, а впоследствии это исправили, разрешив работать. А вот КГГА решила не возобновлять работу этого сегмента.
«Кабинет Министров у себя это изменил, то есть они сказали, что можно работать: McDonald’s работает, KFC работает. А КГГА не откорректировала согласно (постановлению — ред.) Кабинета министров эти пункты», — рассказал он.
В то же время предприниматель отметил, что мэр Киева Виталий Кличко лично пообещал внести коррективы, разрешив бизнесу работать.
«Когда мы вышли, они поняли, что у них есть такой пункт, поэтому они приняли решение и сказали, что «с удовольствием, мы за то, чтобы работал такой бизнес»… Лично сказал Виталий Кличко», — рассказал Алексей Бусаев.
По его словам, столичная власть пообещала сегодня подготовить эти нормы, чтобы уже завтра, 5 мая, бизнес мобильного питания мог начать работать «с собой».
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