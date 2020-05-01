Реальные доходы украинцев снизились из-за коронавируса - НБУ

Во втором квартале 2020 года снизились номинальные и реальные доходы украинцев.

Об этом говорится в “Инфляционном отчете” экспертов Национального банка Украины.

В январе-феврале 2020 года средняя номинальная заплата росла высокими темпами (16% г/г). Между тем, уже в марте темпы ее роста снизились до 12% г/г. Карантинные ограничения, скорее всего, сказались на неформально занятых работниках (в 2019 году уровень неформальной занятости

составлял 21%). В частности, об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, проведенного в конце марта, по которому 44% респондентов не получили полностью или частично заработную плату за март.

Рост пенсий в начале квартала оставался высоким (17% г/г), хотя в марте замедлился из-за эффекта базы сравнения (в марте прошлого года была выплачена часть одноразовых доплат к пенсиям и проведена индексация пенсий). Рост реальных располагаемых доходов в I квартале оставался высоким, в том числе вследствие дальнейшего замедления инфляции.

Однако, по прогнозам экспертов, во II квартале 2020 года меньшие доходы от оплаты труда будут частично компенсированы увеличением социальных пособий.

“Во второй квартале 2020 года рост оплаты труда замедлится как за счет более медленного роста средней заработной платы, так и за счет снижения количества занятых. Однако запланированное расширение программ социальной защиты позволит смягчить негативные последствия кризиса”, – говорится в отчете.

Справка Finance.ua:

Если гостинично-ресторанная сфера, спортивные заведения и салоны красоты сейчас переживают далеко не лучшие времена и вынуждены сокращать работников, то в некоторых отраслях удалось сохранить темпы набора новых сотрудников. Есть даже сферы, в которых количество вакансий в апреле выросло почти вдвое.

На 1 апреля 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2964,2 млн грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2020 года составила 11 446 грн.

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