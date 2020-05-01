Реальные доходы украинцев снизились из-за коронавируса - НБУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Во втором квартале 2020 года снизились номинальные и реальные доходы украинцев.
Об этом говорится в “Инфляционном отчете” экспертов Национального банка Украины.
В январе-феврале 2020 года средняя номинальная заплата росла высокими темпами (16% г/г). Между тем, уже в марте темпы ее роста снизились до 12% г/г. Карантинные ограничения, скорее всего, сказались на неформально занятых работниках (в 2019 году уровень неформальной занятости
составлял 21%). В частности, об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, проведенного в конце марта, по которому 44% респондентов не получили полностью или частично заработную плату за март.
Рост пенсий в начале квартала оставался высоким (17% г/г), хотя в марте замедлился из-за эффекта базы сравнения (в марте прошлого года была выплачена часть одноразовых доплат к пенсиям и проведена индексация пенсий). Рост реальных располагаемых доходов в I квартале оставался высоким, в том числе вследствие дальнейшего замедления инфляции.
Однако, по прогнозам экспертов, во II квартале 2020 года меньшие доходы от оплаты труда будут частично компенсированы увеличением социальных пособий.
“Во второй квартале 2020 года рост оплаты труда замедлится как за счет более медленного роста средней заработной платы, так и за счет снижения количества занятых. Однако запланированное расширение программ социальной защиты позволит смягчить негативные последствия кризиса”, – говорится в отчете.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина снижает производство электроэнергии13 ч. назад - 1721 17
Аваков анонсировал наказания для ресторанов и гипермаркетов3 ч. назад - 908 14
После снижения в апреле цена на газ для населения самая низкая за последние 4 года - ЗеленскийВчера, 20:08 - 1805 14
Зеленский обещает бизнесу 30 миллиардов дешевых кредитов под 3-5%7 ч. назад - 851 6
"Большая стройка": правительство ищет дорожников без опыта и готово платить от 9 тыс. грн8 ч. назад - 1845 6
🏙️ Ипотека на жилье в Украине: Finance.ua запустил специальный каталог8 ч. назад - 4152 1
Потребительские кредиты освободят от пени и штрафов до конца июня9 ч. назад - 3984 1
Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с послаблениями (инфографика)4 ч. назад - 3056 2
В НБУ сообщили, когда украинская экономика испытает самое большое потрясение6 ч. назад - 2929 2
В Киеве могут возникнуть перебои с коммунальными услугами - Кличко11 ч. назад - 1930 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1113
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1714 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 4793 11
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1754
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2871 1