Регистрации новых ФЛП и количество вакансий стали расти - Опендатабот

За последнюю неделю количество новых вакансий, регистрация новых компаний и прибыли бизнесов впервые за семь недель карантина стали расти.

Об этом свидетельствует информация на платформе Опендатабот.

Как изменились эти показатели:

количество новых ФЛП постепенно начинает расти: неделю назад было зарегистрировано всего 1,5 тысячи, тогда как на этой неделе уже зарегистрировались 2123 предпринимателя;

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до карантина еженедельно регистрировалось около 5000 предпринимателей. Всего за время карантина регистрация новых ФЛП уменьшилась в три раза;

количество новых компаний тоже стало расти: за эту неделю была зарегистрирована 581 компания. Это на 100 компаний больше, чем на предыдущей неделе. До карантина еженедельно регистрировалось около 1,5 тысячи компаний;

за последние пять недель количество активных вакансий на сайте Work.ua выросло на 2000. На данный момент на сайте – 25 тысяч активных вакансий. До карантина их было 54 тысячи.

Справка Finance.ua:

По результатам исследования сайта по поиску работы Jooble, общее количество вакансий, обнародованное в апреле, сократилось на 22% по сравнению с мартом.

В приложении “Дія” упрощена регистрация ФЛП онлайн.