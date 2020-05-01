Межбанк: как повлияет на рынок эффект первого дня месяца

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Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно противоречиво и в тоже время интересно.
С одной стороны – сработает эффект первого дня месяца. Клиенты и банки подводят итоги апреля и окончательно определяются с задачами на май. Это обычно снижает их активность на межбанке.
С другой стороны – компаниям будет зачислена выручка в долларах за нерабочее у нас, но рабочее в США 1 мая. Часть этих средств пойдет на валютный рынок сразу же у тех клиентов, кому не хватает оборотных средств для своей работы, что добавит предложения на торгах. В тоже время, крупные экспортеры уже получили основную часть возмещений НДС и будут тратить в первую очередь на свои нужды именно эту гривну,а не валюту.
Плюс завтра новый аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Пока чиновники хотят разместить гривневые облигации на 91 и 154 дня, но могут и переиграть после консультаций с первичными дилерами. Последний аукцион прошел для них достаточно удачно (продали облигаций в эквиваленте на 9,8 млрд гривен) и завтрашний аукцион может также сыграть на укрепление гривны, если в нем захотят поучаствовать нерезиденты. Будут ли они это делать или в основном покупателями выступят украинские госбанки – покажет завтрашний день. Но определенные движения на валютном рынке связанные с проведением аукциона мы будем наблюдать все три первых дня недели (с понедельника по среду).
На наличном рынке за три выходных у обменников финкомпаний также поднабралось купленной “дешевой” валюты и часть ее также может опосредованно выйти на межбанк, что добавит предложения на торгах.
Оживятся и “дочки” иностранных компаний,которые в ближайшее время будут покупать валюту под репатриацию дивидендов. Активен будет эти дни и Ситибанк, который своими операциями часто очень активно влияет на поведение межбанка и часто даже в объемах,сопоставимых с Нацбанком.
Так что сегодня на торгах будет интересно.
По расчетам Finance.ua, коридор по доллару 4 мая на межбанке будет находиться в пределах 26,85-27,15 гривен при проведении операций на сумму до $160-200 млн при совершении до 440-510 сделок.
Рынок по факту останется полностью зависимым от ситуативных задач крупных игроков и возможных интервенций НБУ в случае избытка предложения на торгах.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,94 / 26,97
евро – 29,25 / 29,28
российский рубль – 0,3639 / 0,3645
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