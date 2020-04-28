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Vodafone существенно повышает тарифы с 15 мая

Vodafone существенно повышает тарифы с 15 мая

С 15 мая Vodafone поднимает стоимость основных тарифных линеек на 20%.

Об этом сообщили в пресслужбе компании.

Причины поднятия. Рост потребления и увеличилась нагрузка на сеть. Также растут затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

Влияние карантина. С начала карантина практически отсутствуют доходы от роуминга, которые раньше составляли существенную часть инвестиций в сеть.

Какие тарифы подорожают с 15 мая 2020 :

  • Изменятся условия тарифных линеек RED Extra (XS, XS-2, S, M, L) RED (XS+, S, M, L), Unlim 3G, 3G+.
* С 27 мая 2020 года — меняются условия линеек Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 и Joice.

Стоимость этих тарифов изменится на 20%. Детальную информацию об изменениях пользователи тарифов получат в сообщениях.

Какие тарифы без изменений:

  • Тарифная линейка Family: безлимитные звонки в сети + 60 минут на другие сети, безлимитный обмен сообщениями в Viber, WhatsApp, Skype, Telegram.
  • Архивный тариф Light и Light+.

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По материалам Finance.UA
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