Падение ВВП до 12%. Лагард предупредила о беспрецедентном спаде европейской экономики

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Экономику Европейской зоны ждет беспрецедентный спад из-за пандемии COVID-19. В 2020 году ВВП может сократиться на 5-12%. Глубина спада будет зависеть от карантинных мер, которые устанавливают государства на своих территориях.
Об этом на пресс-конференции заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
«Резкое падение произойдет во втором квартале 2020-го. Худший сценарий предполагает, что ВВП еврозоны снизится на 15%. Экономика начнет восстанавливаться в 2021 году, после того как кризис, вызванный COVID-19, пойдет на спад».
По словам Лагард, Европейский центробанк продолжит программу выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme, которую объявил в марте. Делать он это будет до тех пор, пока будет нужно. Она заявила, что этот инструмент — лучший в условиях кризиса, и добавила, что программу можно продлить и на 2021 год.
Лагард отметила, что согласно действующим программам Европейского центробанка, банки могут получить кредиты под отрицательные процентные ставки на сумму около 3 трлн евро.
Кроме этого, Центробанк также продолжает реализовывать программу количественного смягчения. Согласно ей, он выкупает активы на 20 млрд евро каждый месяц. Стоит также отметить, что в марте Европейский центробанк выделил дополнительных 120 млрд евро. Их он направит на то, чтобы выкупить активы до конца 2020-го.
Ранее Институт международных финансов (IIF) спрогнозировал падение глобальной экономики в 2020-м на 1,5%, а в 2021-м – на 4,1%. Экономика Украины в 2020 году снизится на 3,1%. Следующий 2021 год станет еще сложнее – ВВП упадет на 6,4%.
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