Скандинавская SAS сократит 5000 сотрудников из-за падения спроса на перелеты

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Скандинавская авиакомпания SAS объявила о намерении сократить до 5000 сотрудников, чтобы перестроить свою работу в условиях сокращенного спроса.
Увольнения пройдут во всех трех странах, в которых базируется авиаперевозчик. Около 1900 сотрудников планируют сократить в Швеции, 1700 – в Дании, 1300 – в Норвегии.
«Вспышка коронавируса COVID-19 привела к сокращению большей части спроса на авиаперелеты, тем самым нарушив коммерческую основу работы авиакомпаний. Принимая во внимание нынешние ограничения, SAS планирует выполнять только ограниченное количество рейсов в важный для экономики предприятия летний сезон», – говорится в заявлении авиаперевозчика.
Авиакомпания ожидает, что потребуются годы, прежде чем спрос на перелеты вернется на докризисный уровень.
SAS намерена сотрудничать с профсоюзами и другими причастными сторонами, чтобы найти решение, позволяющее уменьшить количество потерянных рабочих мест.
В настоящее время авиакомпания выполняет только ограниченное количество внутренних рейсов в Норвегии и Швеции.
Ранее другой крупный авиаперевозчик Скандинавии – Norwegian – объявил о банкротстве дочерних предприятий в Швеции и Дании. Также авиакомпания частично отказалась от услуг других подобных предприятий. В результате работу потеряли около 4700 членов экипажей Norwegian.
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