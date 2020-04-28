Скандинавская SAS сократит 5000 сотрудников из-за падения спроса на перелеты

Скандинавская авиакомпания SAS объявила о намерении сократить до 5000 сотрудников, чтобы перестроить свою работу в условиях сокращенного спроса.

Увольнения пройдут во всех трех странах, в которых базируется авиаперевозчик. Около 1900 сотрудников планируют сократить в Швеции, 1700 – в Дании, 1300 – в Норвегии.

«Вспышка коронавируса COVID-19 привела к сокращению большей части спроса на авиаперелеты, тем самым нарушив коммерческую основу работы авиакомпаний. Принимая во внимание нынешние ограничения, SAS планирует выполнять только ограниченное количество рейсов в важный для экономики предприятия летний сезон», – говорится в заявлении авиаперевозчика.

Авиакомпания ожидает, что потребуются годы, прежде чем спрос на перелеты вернется на докризисный уровень.

SAS намерена сотрудничать с профсоюзами и другими причастными сторонами, чтобы найти решение, позволяющее уменьшить количество потерянных рабочих мест.

В настоящее время авиакомпания выполняет только ограниченное количество внутренних рейсов в Норвегии и Швеции.

Ранее другой крупный авиаперевозчик Скандинавии – Norwegian – объявил о банкротстве дочерних предприятий в Швеции и Дании. Также авиакомпания частично отказалась от услуг других подобных предприятий. В результате работу потеряли около 4700 членов экипажей Norwegian.