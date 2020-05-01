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Canon предлагает использовать ее камеры в качестве веб-камеры для проведения видеоконференций (видео)

Canon предлагает использовать ее камеры в качестве веб-камеры для проведения видеоконференций (видео)

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многие люди вынуждены работать дома и общаться с коллегами при помощи видео конференций. При этом обнаружилось, что встроенные в ноутбук веб-камеры не всегда обеспечивают хорошее качество съёмки, а владельцы настольных компьютеров и вовсе лишены возможности вести трансляцию.

Частично устранить эти проблемы предлагает компания Canon. Как минимум, для владельцев её последних зеркальных, беззеркальных и компактных камер PowerShot. Теперь такие устройства можно использовать вместо веб-камеры для захвата изображения, что позволит существенно улучшить качество видео.

Так, компания Canon подготовила бета-версию программы EOS Webcam Utility для операционной системы Windows 10, которая позволяет подключить к компьютеру или ноутбуку камеру данного производителя и использовать её в качестве веб-камеры. Подключение осуществляется через интерфейс USB.

Данное решение должно работать совместно с большинством популярных приложений для проведения видеоконференций, включая Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans и другие сервисы.

По материалам ITC.ua
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