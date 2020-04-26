Франция выделяет 20 млн евро, чтобы люди пересели на велосипеды во время карнтина

Правительство Франции заявило о выделении 20 млн евро на реализацию плана, благодаря которому люди охотно будут пользоваться велосипедами во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Le Monde.

Как сообщается, правительство Франции считает, что пользование велосипедом является хорошим способом обеспечить социальную дистанцию и позволит сохранить загрязнение воздуха на низком уровне, когда люди начнут возвращаться на работу после карантина. Так, из предполагаемого бюджета в 20 млн евро власти страны выделят по 50 евро на ремонт велосипедов у зарегистрированных механиков.

Кроме того, 20-миллионный пакет средств предусмотрен и на оплаты велообучения и временные парковочные места. Местные органы власти также поощряют устанавливать велосипедные дорожки по всей стране.