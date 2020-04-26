Закон о банках рассмотрят по спецпроцедуре

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Верховная Рада на заседании в четверг, 30 апреля, 255 голосами утвердила специальную процедуру рассмотрения закона о банках, к которому подали 16,5 тысячи правок.
Теперь каждая фракция и внефракционные депутаты должны подать свои неучтенные поправки, на которых они настаивают, в течение двух дней. Затем у комитета есть еще два дня свести новую таблицу. После этого законопроект будет готов к рассмотрению в сессионном зале парламента.
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Напомним, неделю назад Рада разблокировала подписание изменений в регламент по борьбе с законодательным спамом.
В первом чтении законопроект О банках был принят 30 марта 267 голосами. Принятие данного законопроекта является одним из условий новой программы МВФ. Документ окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим собственникам.
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