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Facebook заработала почти $18 миллиардов за первый квартал

Facebook заработала почти $18 миллиардов за первый квартал

Компания Facebook получила 17,7 миллиарда долларов США дохода за первые три месяца 2020 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на финотчет компании.

“Доход Facebook за первые три месяца этого года составил 17,7 миллиарда долларов, что является ростом на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, – говорится в сообщении.

В американской компании также добавили, что количество активных ежедневных пользователей за первый квартал этого года составляет 1,73 млрд, что является ростом на 11% по сравнению с первыми тремя месяцами 2019 года.

Количество ежемесячных активных пользователей по сравнению с прошлым годом также выросло на 10% и достигает уже 2,6 млрд.

В общем уже 2,99 млрд людей пользуются каждый месяц Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.

Отмечается, что после обнародования финансового отчета компании за первый квартал 2020 года стоимость ее акций на фондовом рынке подросла на 10%.

На днях стало известно, что доходы Google за первый квартал 2020 года на фоне экономического спада стали самыми низкими для компании за последние пять лет.

По материалам УКРИНФОРМ
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