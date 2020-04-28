Украина заняла 26-е место в мировом рейтинге бюджетной прозрачности

Украина по итогам 2019 года заняла 26-е место среди 117 стран по уровню бюджетной прозрачности, набрав 63 балла.

Об этом на пресс-конференции на тему: “Украина в рейтинге бюджетной прозрачности International Budget Partnership” сказал эксперт International Budget Partnership в Украине Владимир Тарнай.

“Этот анализ охватывает 117 стран мира и сводит показатели к общему знаменателю. В общем методология охватывает 109 индикаторов и 8 ключевых документов. Также охватывает деятельность парламента, Казначейства, Министерства финансов, Счетной палаты в течение всего бюджетного процесса. Если посмотреть мировой срез, то средний показатель бюджетной прозрачности в мире составляет 45 из 100 возможных баллов. В 2019 году Украина смогла подняться с 39-го на 26-е место в мире с 63 баллами”, – сказал Тарнай.

По его мнению, Украина пересекла тот порог, который показывает, что страна публикует достаточно информации для проведения публичных дебатов всеми заинтересованными сторонами об использовании бюджетных средств.

Тарнай добавил, что по этому показателю Украина опередила такие страны, как Япония, Южная Корея и др. В Восточной Европе Украина имеет сопоставимую позицию с Польшей, Словакией, Румынией, у которых по 60-61 балла.

Он напомнил, что в 2017 году Украина заняла 39-е место из 115 – и это на 18 позиций выше, чем в 2015 году. Тогда Украина, набрав 54 балла по стобалльной шкале, оказалась между Испанией и Киргизской Республикой.