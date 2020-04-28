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Аналитики назвали самое популярное спорткупе (фото)

Аналитики назвали самое популярное спорткупе (фото)

По данным аналитического агенства IHS Markit, Ford Mustang пятый год получает титул самого продаваемого спортивного купе в мире, а в этом году еще и звание самого популярного спорткупе. Автопроизводитель также отмечает, что в Америке маслкар является самым популярным на рынке в своем сегменте на протяжении 50 лет из 56 лет существования самой модели.

Кроме того, компании Ford удается удерживать продажи Mustang в Европе, а также показывать прирост. За 2019 год они реализовали 9900 купе, что на 3% больше, чем в предыдущем году. Еще лет пять назад эта цифра была мизерной, но с появлением малолитражной версии маслкара, его позиции на рынке значительно улучшились.

Форд Mustang

По материалам autonews.ua
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