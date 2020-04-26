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В первом квартале 2020 ВВП еврозоны упал на 3,8%

В первом квартале 2020 ВВП еврозоны упал на 3,8%

В I квартале 2020 года экономика 19 стран еврозоны сократилась на 3,8%.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления ЕС, опубликованные в четверг, 30 апреля.

Отмечается, что это самое существенное падение с начала учета показателя в 1995 году. При этом в годовом выражении ВВП еврозоны сократился на 3,3%.

Ранее аналитики ожидали падения первого показателя на 3,5%, второго – на 3,1%, согласно Trading Economics.

Экономика еврозоны в IV квартале 2019 года возросла на 0,1% относительно предыдущего квартала и на 1% в годовом выражении.

По материалам Корреспондент.net
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