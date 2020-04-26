Из бюджета Киева выделили 900 миллионов на доплаты медикам - Кличко

Из бюджета Киева было выделено 900 миллионов гривен на доплаты медицинским работникам.

Об этом на брифинге рассказал Киевский городской председатель Виталий Кличко.

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“Город ищет любые возможности для помощи и поддержки медиков. Насколько вы знаете, с 1 апреля все медучреждения страны получают деньги, в том числе на выплату зарплаты сотрудникам из государственного, а не из городских бюджетов. Это, напомню, медицинская реформа. Киев изыскал и выделил из городского бюджета на доплаты медикам почти 900 миллионов гривен”, – сказал Кличко.

Он отметил, что за апрель медработники коммунальных некоммерческих предприятий столицы, предоставляющих вторичную (то есть специализированную) и третичную (высокоспециализированную) помощь, получат дополнительные выплаты, пропорционально отработанному времени при полной занятости. Для врачей сумма начислений составляет 4000 гривен, для медицинских сестер – 3000, для младшего медицинского персонала – 1000 гривен.

Кличко напомнил, что врачи, которые работают с пациентами с подозрением и больными коронавирусом, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта.