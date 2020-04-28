0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Как повлиял карантин на онлайн-банкинг в Украине

Как повлиял карантин на онлайн-банкинг в Украине

В связи с карантином клиенты банков стали больше пользоваться онлайн-сервисами для оплаты и меньше наличными.

Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Национального банка Украины Наталия Бондаренко.

“Клиентов в системе онлайн-банкинга стало значительно больше. Люди стали чаще рассчитываться безналичными способами. Многие из них люди преклонного возраста, и также клиенты пользуются банкоматами”, — сказала Бондаренко.

Как сообщалось, с 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.