Как повлиял карантин на онлайн-банкинг в Украине

В связи с карантином клиенты банков стали больше пользоваться онлайн-сервисами для оплаты и меньше наличными.

Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Национального банка Украины Наталия Бондаренко.

“Клиентов в системе онлайн-банкинга стало значительно больше. Люди стали чаще рассчитываться безналичными способами. Многие из них люди преклонного возраста, и также клиенты пользуются банкоматами”, — сказала Бондаренко.

Как сообщалось, с 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.