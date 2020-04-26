Porsche возобновляет производство на двух заводах

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Компания Porsche с 4 мая возобновляет производство на отдельных производственных мощностях.
Об этом сообщила пресс-служба Porsche.
“Компания заранее приняла необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность для работников и постепенное возобновление работы”, – говорится в сообщении.
В частности, в мае запускается производство автомобилей на заводах в Цуффенхаузене и Лейпциге.
“Соответствующие процессы производства, логистики и закупок согласованы с советом директоров и отделом здравоохранения компании. Все процессы соответствуют требованиям органов государственной власти в Германии”, – пишет пресс-служба Porsche.
Уточняется, что на производстве все сотрудники обязаны придерживаться минимального расстояния в 1,5 м и основных правил поведения, а в определенных зонах работать с защитной маской.
Производство на двух основных заводах Porsche официально было приостановлено 21 марта в связи с пандемией коронавируса, а также проблемами, связанными с цепями глобальных поставок.
Запрет на командировку сотрудников компании продолжает действовать.
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