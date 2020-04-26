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Porsche возобновляет производство на двух заводах

Porsche возобновляет производство на двух заводах

Компания Porsche с 4 мая возобновляет производство на отдельных производственных мощностях.

Об этом сообщила пресс-служба Porsche.

“Компания заранее приняла необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность для работников и постепенное возобновление работы”, – говорится в сообщении.

В частности, в мае запускается производство автомобилей на заводах в Цуффенхаузене и Лейпциге.

“Соответствующие процессы производства, логистики и закупок согласованы с советом директоров и отделом здравоохранения компании. Все процессы соответствуют требованиям органов государственной власти в Германии”, – пишет пресс-служба Porsche.

Уточняется, что на производстве все сотрудники обязаны придерживаться минимального расстояния в 1,5 м и основных правил поведения, а в определенных зонах работать с защитной маской.

Производство на двух основных заводах Porsche официально было приостановлено 21 марта в связи с пандемией коронавируса, а также проблемами, связанными с цепями глобальных поставок.

Запрет на командировку сотрудников компании продолжает действовать.

По материалам Корреспондент.net
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