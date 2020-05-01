Tesla снизит цену на базовую Model 3 для Китая

Компания Tesla снизит цену на базовую версию своего автомобиля Model 3 в Китае, чтобы продолжить получать правительственные субсидии.

Об этом сообщает Tech Crunch.

“Tesla заявила, что снизит цены на свой стандартный автомобиль Model 3 в Китае, чтобы соответствовать новым правительственным требованиям для получения субсидий», – говорится в сообщении.

Это уже второе снижение цены за год – несколько месяцев назад цена на базовую версию китайской Model 3 была снижена на 9%.

Компания должна снизить цену на автомобиль, чтобы продолжать претендовать на правительственные скидки на электромобили.

Китайское правительство ввело новые правила, согласно которым цены на электромобили должны быть ниже 300 000 юаней для получения субсидий. Model 3, произведенные в Китае, стоили 323 800 юаней без учета субсидий, из-за чего производителю и пришлось снизить цену.