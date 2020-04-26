Продажи автомобилей в Италии снизились в 50 раз

Итальянский авторынок пробил дно: продажи новых автомобилей в стране упали на 98 процентов.

В первые три недели апреля 2020 года в Италии зарегистрировано 2182 автомобиля. Для сравнения, годом ранее в эти же дне было реализовано 108 тысяч машин. Ни в одной стране мира на фоне пандемии коронавируса авторынок не совершал настолько крутое пике.

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Месяцем ранее Италия также продемонстрировала рекордное падение продаж транспортных средств. Однако в марте падение составило лишь 85 процентов.

Все дело в том, что практически все автосалоны в этой стране закрылись в начале марта, поэтому покупатели, разместившие заказ на новенькие авто, просто-напросто не успели их забрать.