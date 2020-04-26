Межбанк: рынок останется зависимым от крупных игроков

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Четверг на валютном рынке пройдет достаточно активно в первой половине дня и с быстро затухающей активностью клиентов – после обеда.
Основная причина – конец месяца и предстоящие трехдневные выходные. Клиенты будут очень активно закрывать свои сделки, связанные с завершением отчетного периода. Поэтому в первой половине дня они сделают основную часть операций и особого времени торговаться по курсу ни у продавцов, ни у покупателей не будет. После 14:00 бизнес и сами банки уже будут только “рихтовать” свои операции с валютой на отчетную дату. Банкам надо выходить на финансовый результат по торговле валютой за месяц с учетом нормативов по собственной валютной позиции и после 15 часов – их сделки с собственной валютой уже будут основными на межбанке.
Частично на поведение межбанка повлияет и продолжение периода выплат возмещений НДС экспортерам, но учитывая, что основная часть таких ресурсов приходит от Госказначейства лишь к вечеру – особо сыграть сегодняшние суммы возмещений уже не смогут, а вот вчерашние поступления гривны уже сыграют.
По нашим расчетам коридор по доллару 30 апреля на межбанке будет находиться в пределах 26,90-27,20 гривен при проведении операций на сумму до $170-210 млн при совершении до 480 сделок.
Рынок останется зависимым от ситуативных задач крупных игроков перед завершением месяца, а также возможных интервенций НБУ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,93 / 26,96
евро – 29,25 / 29,27
российский рубль – 0,3668 / 0,3675
Курсы валют на Межбанке
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