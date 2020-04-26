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Когда начнут давать кредиты на землю: ответ эксперта

Когда начнут давать кредиты на землю: ответ эксперта

До 2024 года разрешается покупать сельскохозяйственную землю только физическим лицам, только до 100 га. Это означает, что агропроизводители, которые составляют основу сектора, не будут иметь доступа к этому рынку, рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

“Следовательно, не будут нуждаться в кредитах на приобретение под залог этой земли. Второе – спрос на землю будет крайне ограниченным и непрогнозируемым. Следовательно, банки не смогут рассчитывать на продажу этой земли. Использование земли в качестве залога будет возможным, но для банка это будет, скорее, дополнительным инструментом психологического характера для переговоров с должниками, но не будет рассматриваться как возмещение кредита в случае проблем. Когда с 2024 года полноценно начнет функционировать закон о рынке земли, тогда мы ожидаем, что на 2-3% могут снизиться базовые ставки по земельным кредитам», – отметила она.

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Елена Коробкова добавила, что пока рано говорить об ожидаемых объемах земельной ипотеки на 2021-2024 годы и ее потенциале с точки зрения банков.

«По прогнозам, когда полноценно начнет функционировать с 2024 года закон о рынке земли и можно будет банкам под залог брать сельскохозяйственную землю в нормальных объемах, тогда мы ожидаем, что на 2-3% базовые ставки по земельным кредитам смогут снизиться. Выход на рынок продавца и покупателя существенно на ставки не будет влиять. Если это будет, то их появление будет небольшим, поэтому это погоду не изменит. То есть реального кредитования на покупку земли можно ожидать с 2024 года», – подчеркнула эксперт.

Справка Finance.ua:

  • 28 апреля закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения подписал Президент Владимир Зеленский.
  • Закон о рынке земли предусматривает, что покупать и продавать сельскохозяйственную землю разрешат с 1 июля 2021 года и только физическим лицам в объеме до 100 гектаров.
  • С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, собственниками которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.
По материалам AgroPolit.com
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