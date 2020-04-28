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Аналитики назвали самый популярные и самые продаваемые смартфоны в мире

Аналитики назвали самый популярные и самые продаваемые смартфоны в мире

Аналитический ресурс DeviceAtlas опубликовал результаты исследования, посвящённого популярности смартфонов.

Представленный рейтинг позволил определить, какой гаджет пользуется наибольшим спросом в разных регионах, а за каким значатся самые высокие показатели продаж среди отдельно взятых моделей.

По данным источника, звание самого популярного устройства досталось представленному ещё в 2016-м смартфону iPhone 7. Хотя аппарат не может похвастаться большими продажами в последние два года, он остаётся одним из самых используемых гаджетов, судя по потребляемому веб-трафику.

Вторую строчку рейтинга разделили Samsung Galaxy S8 и Galaxy S9 — обе модели востребованы в десятках стран по всему миру.

Среди самых продаваемых смартфонов в Северной Америке первыми вновь оказались гаджеты Apple — лидерство удерживают iPhone 11 и iPhone XR. Согласно приведённой статистике аналитического агентства Counterpoint Research, в текущем году на эти две модели приходится около 12% и 6% продаж соответственно на территории региона. Более того, первые пять строчек в США занимают именно смартфоны с яблоком на логотипе.

В Европе же топ продаж мобильных устройств открыл Samsung Galaxy A50, обогнавший iPhone XR и iPhone 11, а четвёртую и пятую строчку заняли Samsung Galaxy A10 и A40 соответственно. Совсем другая картина наблюдается на китайском рынке — там список бестселлеров возглавили OPPO A5 и A9, занимающие первую и вторую позиции в сводном рейтинге моделей.

По материалам 4PDA
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