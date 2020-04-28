Аналитики назвали самый популярные и самые продаваемые смартфоны в мире

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Аналитический ресурс DeviceAtlas опубликовал результаты исследования, посвящённого популярности смартфонов.
Представленный рейтинг позволил определить, какой гаджет пользуется наибольшим спросом в разных регионах, а за каким значатся самые высокие показатели продаж среди отдельно взятых моделей.
По данным источника, звание самого популярного устройства досталось представленному ещё в 2016-м смартфону iPhone 7. Хотя аппарат не может похвастаться большими продажами в последние два года, он остаётся одним из самых используемых гаджетов, судя по потребляемому веб-трафику.
Вторую строчку рейтинга разделили Samsung Galaxy S8 и Galaxy S9 — обе модели востребованы в десятках стран по всему миру.
Среди самых продаваемых смартфонов в Северной Америке первыми вновь оказались гаджеты Apple — лидерство удерживают iPhone 11 и iPhone XR. Согласно приведённой статистике аналитического агентства Counterpoint Research, в текущем году на эти две модели приходится около 12% и 6% продаж соответственно на территории региона. Более того, первые пять строчек в США занимают именно смартфоны с яблоком на логотипе.
В Европе же топ продаж мобильных устройств открыл Samsung Galaxy A50, обогнавший iPhone XR и iPhone 11, а четвёртую и пятую строчку заняли Samsung Galaxy A10 и A40 соответственно. Совсем другая картина наблюдается на китайском рынке — там список бестселлеров возглавили OPPO A5 и A9, занимающие первую и вторую позиции в сводном рейтинге моделей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Франция выделяет 20 млн евро, чтобы люди пересели на велосипеды во время карнтинаПозавчера, 23:50 - 1070 10
Правительство нашло способ, как открыть рынки и не допустить распространения коронавируса - СтепановПозавчера, 12:44 - 2173 4
Газ для потребителя может быть дешевым при условии создания конкурентного рынка - КоболевПозавчера, 15:31 - 1229 2
Минимальный уставный капитал банков уменьшат до 200 млн грнПозавчера, 20:02 - 577 2
Boeing официально объявил о сокращении 10% сотрудниковПозавчера, 13:23 - 621 2
ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 5 тыс. грнВчера, 10:27 - 68604
Как кризис отразился на зарплатах IT-специалистов (опрос)Вчера, 19:02 - 3575
Где найти работу во время карантина: ТОП-4 отраслиВчера, 12:05 - 3331
Регионы с наибольшими доходами украинцевВчера, 09:21 - 2290
НБУ выявил подозрительные финансовые операции в банках более чем на 10 млрдВчера, 11:15 - 1971
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)Вчера, 15:10 - 257
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1165 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 3958 10
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1459
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2312 1